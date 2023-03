Bauarbeiten in Mönchengladbach Mags saniert Radweg und Fahrbahn

Beckrather Straße In dem Bereich zwischen Dahler Weg und Wickrathhahner Straße wird die Fahrbahndecke erneuert. Während der Maßnahme in Wickrath muss laut einer Mags-Sprecherin das Teilstück der Beckrather Straße voll gesperrt werden. Der Aldi-Markt und die Fischzucht Peschkes blieben während der Bauzeit jedoch für die Kunden aus Richtung der Wickrathhahner Straße erreichbar. Die Geschäfte können auch in diese Richtung wieder verlassen werden. Der ÖPNV werde für die Bauzeit über den Dahler Weg, die Sandstraße und die Wickrathhahner Straße umgeleitet. Entsprechende Ersatzhaltestellen seien eingerichtet. Am Sonntag, 2. April, wird den Abgaben zufolge die Fahrbahndecke eingebaut. An diesem Tag sei deshalb auch die Feuer- und Rettungswache Wickrath nicht zu erreichen. Bis Karfreitag, 7. April, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Voraussichtlich ab Samstag, 8. April, könne die sanierte Beckrather Straße wieder wie gewohnt befahren werden, so die Sprecherin.