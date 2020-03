Ausbau in Mönchengladbach : Radwanderweg entlang der Niers soll ausgebaut werden

Mönchengladbach Der Radwanderweg an der Niers soll ausgebaut werden.

Der Radwanderweg entlang der Niers erstreckt sich auf insgesamt 100 Kilometer durch den Niederrhein – im Mönchengladbacher Stadtgebiet ist er 28 Kilometer lang. Die Strecke ist sehr beliebt bei Wanderern wie Radfahrern, hat aber auch ein paar Schwächen. In Güdderath im Bereich Saarhof ist er wegen massiver Schäden durch Baumwurzeln im Untergrund dauerhaft gesperrt worden. Die Politiker im Planungs- und Bauausschuss haben in ihrer jüngsten Sitzung die Verwaltung beauftragt, einen Ausbau des Niers-Radwanderweges zu prüfen.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. Besonders soll der Anschluss im Süden an das geplante 70 Kilometer lange „Grüne Band“ rund um den Tagebau berücksichtigt werden. So soll eine Radverbindung von Wanlo bis zum Radschnellweg nach Krefeld wachsen. Die Große Koalition aus CDU und SPD hatte dies auf Anregung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Mönchengladbach beantragt.

Bei den meisten Straßenquerungen handelt es sich um wenig frequentierte Straßen. Zu 95 Prozent verlaufe der Radwanderweg verkehrsarm. „Hier kann man sich sicher und schnell mit dem Fahrrad fortbewegen“, heißt es von Seiten des ADFC. Nur an einer Stelle, nämlich an der Mülgaustraße in Mülfort, gibt es eine Ampel-Querung. An stärker befahrenen Straßen schlägt der ADFC zusätzliche Querungshilfen vor.