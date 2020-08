Mönchengladbach „er-fahren“ : Mit den Grünen auf dem Rad durch den Osten der Stadt

Die Radtour hält auch am S-Bahnhof Lürrip, der durch Graffiti verunstaltet ist. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Oberbürgermeisterkandidat Boris Wolkowski und seine Parteifreunde aus dem Bezirk Ost werden gemeinsam mit interessierten Bürgern markante Orte aufsuchen, um über die Umsetzung von Projekten und wichtige Vorhaben der nächsten Jahre zu informieren.

Am Samstag, 15. August, laden die Grünen zu einer Radtour ein: Sie wollen den Bezirk Mönchengladbach-Ost „erfahren“ und Orte aufsuchen, an denen sie über die Umsetzung von Projekten und Vorhaben der nächsten Jahre informieren. Die Tour führt unter anderem über die Haltepunkte City Ost, Reme-Gelände mit der Panzerhalle und dem Innengelände, S-Bahnhof in Lürrip, Outdoor-Sportgelände, alte Radrennbahn, Bungtbach, Regenrückhaltebecken Geneicken und das Baugebiet Konstantinstraße.

Am Endpunkt der Radtour in Ahren am Bouleplatz startet dann ab 18 Uhr ein Bouleturnier. In geselliger Runde können alle Teilnehmer mit den Kandidaten des Stadtbezirks Ost und dem Grünen-Oberbürgermeisterkandidaten Boris Wolkowski in lockerer Runde ins Gespräch kommen. Für einen kleinen Imbiss und Getränke ist gesorgt. Die Veranstaltung findet im Freien statt. An den Haltepunkten ist gewährleistet, dass die notwendigen Abstände und Hygienevorschriften eingehalten werden können.

Info Tourstart ist um 15 Uhr an der Radstation hinter dem Mönchengladbacher Hauptbahnhof am Platz der Republik. Anmeldung telefonisch unter 02161 206404, oder per Mail an hajo@siemesmg.de

(RP)