Projekt in Mönchengladbach-Rheydt : Eine Verdopplung der Plätze in der Radstation ist möglich

Eine Verdopplung der Plätze in der Radstation ist möglich

Projekt in Mönchengladbach-Rheydt

Die Erweiterung der Radstation in Rheydt ist ein wichtiger Aspekt des Bahnhof-Neubaus der EWMG. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach EWMG-Geschäftsführer Ulrich Schückhaus präsentierte in der Bezirksvertretung Süd die Pläne für den Bahnhof-Neubau in Rheydt. Ein wichtiges Thema dabei war die Erweiterung der Radstation.

Es war vor allem eine Präsentationsseite, die den Mitgliedern der Bezirksvertretung Süd anschaulich zeigte, dass es in naher Zukunft richtig losgehen soll mit dem Neubau des Hauptbahnhofs Rheydt. Im ersten Quartal 2021 soll das Vergabeverfahren abgeschlossen sein, im zweiten Quartal folgt die Planungsphase mit Bauantrag sowie der Abriss des alten Gebäudes, Baubeginn ist Anfang 2022 und die Gesamtfertigstellung bis Ende 2023 geplant: Das sind die Eckpunkte, die Ulrich Schückhaus, Vorsitzender Geschäftsführer der EWMG, in der Sitzung der BV Süd präsentierte.

Etwa zwölf Millionen Euro wird der Neubau kosten, integriert in das neue Gebäude sind dann eine Tiefgarage mit 47 Plätzen, mehr als 800 Quadratmeter Büro- und Dienstleistungsfläche, fast 500 Quadratmeter Handelsfläche sowie gut 1700 Quadratmeter für die neue Polizeistation. „Die Polizei sollte bis Mitte 2024 umgezogen sein, da ist für uns genügend zeitlicher Puffer drin“, sagte Schückhaus, der hinzufügte: „Der Bahnhof wird während des Neubaus immer zugänglich sein, was die Umsetzung natürlich schwieriger macht.“

Insgesamt gab es für die Präsentation des EWMG-Geschäftsführers viel Lob, es sie ein wichtiges Signal für den Standort Rheydt, dass Bewegung in dieses Thema komme. Auch Schückhaus betonte die Bedeutung des Projekts. Deswegen gehe die EWMG nun auch gerne in Vorleistung, obwohl sie noch gar nicht als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. Gekauft hat sie den Bahnhof längst. Der finale Schritt lässt auf sich warten, da das Areal neu vermessen werden musste. Der Grund: Die rückwärtige Mauer des Bahnhofs ist zugleich die Stützwand des Bahndamms und kann nicht abgerissen werden. „Ansonsten ist aber alles erledigt, weswegen wir mit den Ausschreibungen bereits begonnen haben. Es ist schon genug Zeit ins Land gegangen“, sagte Schückhaus. Neun Architekturbüros haben erste Ideen eingereicht, mit drei bis fünf davon will die EWMG nun die Pläne konkretisieren, fügte Schückhaus hinzu.