Mobilität in Mönchengladbach : Erste Radservicestation in Betrieb

Mönchengladbach Am Konstantinplatz können Bürger jetzt selbst kleinere Probleme an Fahrrädern reparieren. Noch im September sollen vier weitere solcher Stationen in der Stadt folgen. Die Stadt plant aber noch mehr, um fahrradfreundlicher zu werden.

Die erste Radservicestation in Mönchengladbach ist jetzt in Betrieb. Auf dem Konstantinplatz in Giesenkirchen können Bürger jetzt an der Station kleinere Schäden und Probleme an ihren Fahrrädern selbst reparieren. Dabei handelt es sich um die erste von insgesamt fünf solcher Servicestationen, die im Stadtgebiet bald zur Verfügung stehen sollen. Weitere Standorte sind das Aretzplätzke in Eicken, der Marktplatz in Rheydt, die Kreuzung Monschauer Straße / Aachener Straße in Holt sowie an der Blauen Route direkt am Blauhaus (Richard-Wagner-Straße). Die Stationen liegen an Routen, die stark von Pendlern und Freizeitfahrern genutzt werden. Alle Radstellen sollen noch im September verfügbar sein. Sie sind frei zugänglich und rund um die Uhr erreichbar.