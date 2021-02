Unfall in Mönchengladbach : Radler ausgewichen – Auto kippt um

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Weitere parkende Pkw wurden beschädigt. Vom Radfahrer mit Hund fehlt jede Spur. Die Polizei sucht nun Zeugen. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Auf der Ritterstraße ist es am Sonntagmorgen gegen 7.50 Uhr zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen, bei dem insgesamt vier Autos beschädigt worden sind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr ein 51-jähriger Mann aus Mönchengladbach mit einem Opel auf der Ritterstraße aus Richtung Schloss Rheydt kommend in Fahrtrichtung Hardterbroich. Seinen Angaben zufolge musste er einem Radfahrer mit Hund ausweichen, der kurz hinter dem dortigen Kreisverkehr plötzlich vom Gehweg auf die Fahrbahn, ebenfalls in Richtung Hardterbroich, gefahren sei.