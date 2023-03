Radio Rabatz live im Rhe-er Eck Singen, Tanzen und Lachen beim Konzert von „Lila Lindwurm“

Während des Vorstellungskonzerts standen Kamper, Orth, Offermanns und Wessolly bestens gelaunt auf der Bühne des Rhe-er Ecks und heizten den Kindern und Erwachsenen ordentlich ein. „Ihr seid zu laut“, hieß der nächste Song – ein vertrauter Ruf an die Kinder. Aber jetzt durften sie so laut sein, wie sie wollten, denn Kamper und Orth gaben ihnen Instrumente in die Hand, um ordentlich Krach zu machen – und kurz danach mit einem „pscht“ zu verstummen. Laut zu sein ist ein Bedürfnis der Kinder, sich zu bewegen ein anderes: Das Lied „Bewegungsdrang“ fordert die kleinen und großen Gäste auf, zwischen Entspannung und klatschen, stampfen und mit dem Popo wackeln zu wechseln. Kleine und Große machten begeistert mit.