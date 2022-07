Ungeklärter Unfall in Mönchengladbach : Radfahrerin mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden

Ungeklärter Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Polizei versucht nun, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Denn noch ist völlig unklar, was geschehen ist. Ein Lkw-Fahrer hatte die schwer verletzte Frau gefunden.

An der Zeppelinstraße ist am Donnerstag, 7. Juli, eine schwer verletzte 65-jährige Radfahrerin gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lkw-Fahrer gegen 11.36 Uhr gemeldet, dass er auf dem Radstreifen zwischen der Alsstraße und der Krefelder Straße in Richtung Bettrath eine auf dem Boden liegende schwer verletzte Radfahrerin bemerkt habe.