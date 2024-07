Unfall in Mönchengladbach Radfahrerin (76) wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr die Radfahrerin gegen 10.15 Uhr auf dem Radweg an der Dominikus-Vreatz-Straße in Richtung Zoppenbroicher Straße. Etwa zeitgleich fuhr ein 26-jähriger Autofahrer mit einem Peugeot die Zoppenbroicher Straße in Richtung der Kleinenbroicher Straße entlang. Nach Zeugenangaben überquerte die Radfahrerin dann ohne anzuhalten die Zoppenbroicher Straße in Richtung eines Wirtschaftsweges. Der 26-Jährige bremste, aber es kam trotzdem zum Zusammenstoß mit der 76-Jährigen.