Zeugensuche in Mönchengladbach Radfahrerin (13) angefahren und leicht verletzt

Nach eigenen Angaben wartete die 13-Jährige gegen 17.10 Uhr auf dem Radweg an der Regentenstraße vor der Rot zeigenden Ampel. Als die Ampel Grün zeigte, sei sie über die Kreuzung geradeaus gefahren. In diesem Moment sei eine Autofahrerin, die aus der gleichen Richtung gekommen sei, nach rechts in die Viersener Straße abgebogen und gegen sie gefahren. Das Mädchen stürzte.