Aggressiver Ausbruch in Mönchengladbach : Radfahrer schlägt mit Sattel zu

Mönchengladbach Der Mann soll sehr aggressiv gewesen sein und unflätig geschimpft haben.

Es war gegen 16.35 Uhr am vergangenen Samstag, als eine 69-jährige Fahrradfahrerin auf dem Radweg der Waldnieler Straße in Richtung Roermonder Straße unterwegs war. Vor ihr fuhr ihr Mann. Ein Radfahrer überholte sie in Höhe eines geparkten Autos und touchierte sie dabei. Die Frau stürzte daraufhin. Der vorausfahrende Mann hörte den Sturz und hielt an. Da er den Eindruck hatte, dass sich der andere Radfahrer entfernen wollte, versuchte er, ihn am Ort festzuhalten. Dies nahm der Unbekannte laut Polizeibericht zum Anlass, seinen Fahrradsattel zu lösen und dem Mann mehrfach damit ins Gesicht zu schlagen. Anschließend konnte er flüchten.