Kripo Mönchengladbach ermittelt Radfahrer bestiehlt 76-Jährige

Von dem flüchtigen Täter ist nur bekannt, dass er zur Tatzeit einen Jogginganzug und eine rote Kapuze trug. Eine Streifenwagenbesatzung fahndete in der Umgebung nach dem Mann, traf jedoch keine Person dieser Beschreibung mehr an. Dafür konnten sie kurz darauf der 76-jährigen Frau weiterhelfen: Ihre Schlüssel hatten sich ebenfalls in der Tasche befunden, und sie kam nun nicht mehr in ihre Wohnung. Die Beamten öffneten die Tür für sie und verständigten ihre Angehörigen.