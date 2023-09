Unfall in Mönchengladbach Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Luisenstraße/Ecke Burggrafenstraße in Westend ist es am Sonntag, 24. September, um 18.05 Uhr zum Zusammenstoß eines Autos mit einem Radfahrer gekommen. Der 56-jährige Fahrradfahrer hat dabei schwere Verletzungen erlitten, wie die Polizei am Montag mitteilte.