Zeugensuche in Mönchengladbach Radfahrer (15) touchiert und verletzt

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 26. Juni, am Fuchskuhlenweg in Odenkirchen sucht die Polizei Zeugen. Nach eigenen Angaben befuhr ein 15-jähriger Radfahrer gegen 17 Uhr den Fuchskuhlenweg in Richtung Einruhrstraße. Dort sei ihm dann ein Auto entgegengekommen. Die Person hinter dem Steuer habe dann beim Vorbeifahren sein Hinterrad touchiert. Daraufhin sei er gestürzt und habe sich leicht verletzt.