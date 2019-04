Kolumne Mensch Gladbach : Radfahren mit sozialer Komponente

Die Blaue Route ist die erste Fahrradstraße in Mönchengladbach. Foto: Denisa Richters

Mönchengladbach Mönchengladbach ist von Radfahrern erneut schlecht bewertet worden. Obwohl sich einiges getan hat. Die Verkehrswende ist nötig, auch aus sozialen Gründen, muss aber wohldosiert sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Denisa Richters Von Denisa Richters Autorendetails aufklappen Denisa Richters (dr) leitet die Lokalredaktion Mönchengladbach. zum Autorenprofil

Brrr. Ist Ihnen auch so kalt? Dabei ist doch längst Frühling. Und das Fahrrad steht auch schon für Touren durch blühende Landschaften bereit. Wobei: Kann man sich in Mönchengladbach überhaupt trauen, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein? Die jüngsten Ergebnisse der bundesweiten Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs suggerieren eindeutig: Nein! Unsere Stadt bleibt bei den Bedingungen für Radfahrer Schlusslicht in NRW. Daran hat auch die Blaue Route genannte Fahrradstraße nichts geändert. Auch Fahrradboxen an Bahnhöfen und die Einführung des Leihradsystems stimmten die Radler in ihrem Urteil nicht milde.

Nehmen wir mal meinen Weg ins Büro und zurück. Der führt über die Dohler, Grevenbroicher und Erzbergerstraße. Es ist die direkteste Verbindung von Geneicken in die Gladbacher Innenstadt. In Teilen verkehrsberuhigt mit Verengung der Fahrbahn, Tempo-30-Zonen vor Schulen, Kitas oder einfach nur zur Lärmminderung. Ich fahre diese Strecke ausschließlich mit dem Auto. Nehme ich das Rad, fahre ich lieber einen Umweg über die Blaue Route auf der Brucknerallee. Dort fühle ich mich sicher. Denn ganz ehrlich: Für die oben beschriebene direkte Route fehlt mir der Mut. Es ist dort an manchen Stellen schon zu wenig Platz für Autos. Bus oder Müllabfuhr erzeugen Staus. Autofahrer sehen Radler deshalb oft als reine Störfaktoren, halten zu wenig Abstand und drängeln gerne von hinten, wenn sie wegen des Gegenverkehrs nicht sofort überholen können. Da muss man als Radfahrer schon sehr abgebrüht sein oder fest daran glauben, dass das Schicksal es gut mit einem meint.

Ich sehe auch Radfahrer, die in der Dunkelheit schwarz gekleidet und ohne Licht fahren. Die große Einkaufstüten an den Lenker hängen, manchmal dazu einen Getränkekasten auf den Gepäckträger packen und kaum die Balance halten. Da stockt einem hinterm Lenkrad der Atem. Zum beiderseitigen Wohl – denn welcher Autofahrer will wirklich einen Radfahrer anfahren? – wünsche ich mir eine sichere Lösung. Wie die auf dieser schmalen Straße aussehen könnte, weiß ich leider nicht.

Das macht das Dilemma deutlich. Denn es stimmt, in Mönchengladbach ist noch viel zu tun, damit das Radfahren wirklich attraktiv wird. Es gibt jedoch Grenzen. Räumlich und geistig. Nicht auf jeder Straße wird ein optimaler Radweg möglich sein; wer sicher radeln will, muss auch mal Umwege in Kauf nehmen. Und die Autofahrer werden sich an Einschränkungen zugunsten der Radfahrer gewöhnen müssen. Mönchengladbach muss wohldosiert den Umstieg eintrainieren. Sonst wird die gewünschte Verkehrswende zum Dauerkonflikt.

Den Radverkehr zu fördern, ist übrigens alternativlos. Nicht nur, weil es zukunftsweisend und klimaschonend ist und dem modern-urbanen Lebensgefühl entspricht. Radfahren hat auch eine soziale Komponente: Wer wenig Geld hat, aber trotzdem mobil sein will, kann nur aufs Rad steigen. Und Menschen mit wenig Geld gibt es reichlich in unserer Stadt.