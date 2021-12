Verkehr in der Region Mönchengladbach : Ein Radewegekonzept für die Zukunft

Mönchengladbach Der Zweckverband Landfolge Garzweiler stellt das Verkehrskonzept vor, das das Fahrrad in den Mittelpunkt rückt. Nun muss eine Machbarkeitsstudie her.

Rund 2050 Kilometer lang sollen in der Summe diese Strecken sein. Um sie zu realisieren, sind rund 1300 Einzelmaßnahmen erforderlich. 33 Radschnellwege mit einer Länge von rund 300 Kilometern sind geplant, wozu allerdings zuvor Machbarkeitsstudien erforderlich sind. Bislang bestehen in der großflächigen Region drei Schnellwege mit einer Länge von 81 Kilometern. Hinzu sollen über 1000 Kilometer auf Radvorrangrouten kommen, 300 Kilometer müssten neu, 600 Kilometer ausgebaut werden, außerdem zusätzliche rund 450 Kilometer Fahrradstraßen.

„Wir müssen Gas geben, wenn wir bis 2040 fertig sein wollen“, meinte Kaulen in seiner Präsentation. Am Land Nordrhein-Westfalen soll es nicht scheitern, versicherte Peter London als Vertreter des Verkehrsministeriums bei einer anschließenden Podiumsdiskussion unter der Leitung von Zweckverbandsgeschäftsführers Volker Mielchen. Kaulen betonte, dass zu diesen „Filetstücken“ die rund 5000 Kilometer Radwege in den Kommunen kommen. Dieses „Basisnetzwerk“ müsse aufgearbeitet und mit den Schnellwegen und Vorrangrouten verknüpft werden. Die „fahrradfreundlichen Städte“, zu denen unter anderem auch die Stadt Erkelenz gehört, und die bestehenden touristischen Radtouren wie etwa der Rur-Ufer-Radweg werden in das Konzept eingearbeitet.