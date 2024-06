Projekt „Kirapol“ in Mönchengladbach Radarüberwachung bald auch im Hauptbahnhof

Die Radartechnik, die am Platz der Republik bei Gefahrensituationen künftig Alarm schlagen soll, wird in Kürze auch in der Bahnhofshalle im Hauptbahnhof Mönchengladbach installiert. In der kommenden Woche sollen an zwei Stellen sowohl die Radarsensoren als auch dazugehörende Videokameras eingebaut werden. Die werden neben dem „Backwerk“ und dem Drogeriemarkt „Rossmann“ angebracht. Das kündigten die damit betrauten Forscher der Hochschule Niederrhein, Professor Hans-Günter Hirsch und Thomas Patalas, bei einer Vorführung des Projektes namens „Kirapol“ und der Technik am Dienstag im Rahmen der Digitalwoche an. Zuständig im Bahnhof sei dafür die Bundespolizei, die dann die Daten dem Forschungsprojekt zur Verfügung stelle.