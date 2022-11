Getötetes Baby in Mönchengladbach Rabeas Mutter schildert den Tattag vor Gericht

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen und Entsetzen gesorgt: Am Nachmittag des 28. März fand eine Flaschensammlerin in einem öffentlichen Mülleimer an der Carl-Diem-Straße in der Nähe des Minigolfplatzes eine Kunststofftasche mit einem erschreckenden Inhalt: ein kleines totes Mädchen, dem die Kriminalbeamten in Mönchengladbach später den Namen Rabea gaben. Die Obduktion ergab, dass der Säugling getötet wurde, als er nur wenige Stunden alt war.