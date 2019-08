Spielerisches Lernen : Supernurse: Caritas bildet Pflegekräfte mit Quiz-App weiter

Mönchengladbach Ein älterer Herr im grünen Pullunder ist Hauptdarsteller einer App, die auf spielerische Weise Wissen für den Beruf vermittelt.

Der ältere Herr mit der braunen Hose und dem grünen Pullunder lächelt und wirkt überhaupt sehr freundlich. Manchmal wirft er die Arme nach oben, vergisst seinen Stock und hüpft einmal um die eigene Achse wie ein Junger. Dazu ertönt eine Fanfare, und auf dem Bildschirm erscheint ein Lob: „Hervorragend, du hast alle Fragen richtig beantwortet!“ Der nette Senior ist die zentrale Figur in „Supernurse“, einer Quiz-App für Pflegekräfte. Der Caritasverband für die Region Mönchengladbach stellt sie seinen Mitarbeitern zur Verfügung, „um die Qualität in unseren Pflegeeinrichtungen zu sichern“, sagt Qualitätskoordinatorin Gabriele Groos-Böckelmann. „Mit Hilfe der App können unsere Mitarbeitenden ihr Fachwissen spielerisch auffrischen, erweitern und erhalten.“

Das Wissen, das Pfleger für ihre Tätigkeit benötigen, werde immer umfangreicher. Umso wichtiger sei es, dass einmal Erlerntes nicht in Vergessenheit gerate, sagt Judith Ebel. Die Diplom-Pflegepädagogin hat „Supernurse“ entwickelt. Sie berät Pflegeeinrichtungen in der Aus- und Weiterbildung. Ob es um die Sturzprophylaye geht oder um das Management akuter Schmerzen, um die Förderung der Harnkontinenz oder die Dekubitusprophylaxe – die App enthält mehr als 900 Fragen zu 15 verschiedenen Fachthemen, darunter alle sogenannten „Expertenstandards“ des Deutschen Netzwerks für Qualitätssicherung in der Pflege. Zu jeder Frage gibt es vier Antwortmöglichkeiten, von denen eine richtig ist, Und es gibt Zusatzinformationen.