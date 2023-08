Sommermusik im Schloss Rheydt Querbeat rockt von Beginn an die Bühne

Es liegt eine heitere Spannung in der lauen Abendluft. Wie in einem Bienenstock wimmeln die Besucher am Schloss Rheydt zwischen den Getränke- und Essensständen und dem großen Publikumsfeld vor der Bühne hin und her – in freudiger Erwartung. Die ersten Töne schallen aus den Boxen. Noch ist der schwarze Vorhang mit der weißen Aufschrift „Querbeat“ verschlossen. Die ersten Zuhörer recken die Arme in die Luft und summen mit. Mit einem Ruck fällt der Vorhang und die Menge grölt los. Die Kölner Brasspop-Band Querbeat macht von der ersten Minute an bei ihrem Konzert bei der Sommermusik Stimmung. Das Publikum steht über anderthalb Stunden nicht still und geht begeistert mit.