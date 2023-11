Jugendkultur in Mönchengladbach Queeres Jugendzentrum True Colours bekennt bei Eröffnung Farbe

Mönchengladbach · Das Pendant für Erwachsene liegt drei Häuser weiter. So ist die Wallstraße erste Anlaufstelle für queere Menschen in der Stadt: als Treffpunkt, zur Beratung und für den Austausch. So war die Auftaktveranstaltung.

29.11.2023 , 14:00 Uhr

Das neue Logo des Queeren Jugendzentrums wurde bei der Eröffnung präsentiert. Foto: Markus Rick (rick)

Im Juni hatte der Stadtrat die Einrichtung eines queeren Jugendzentrums an der Wallstraße beschlossen und die Finanzierung gesichert. Jetzt ist das queere Jugendzentrum „True Colours“ eröffnet worden. Im laufenden Jahr stehen 100.000 Euro, ab 2024 jährlich 220.000 Euro im Haushalt zur Verfügung. Das teilte die Stadt jetzt mit. Bei der Eröffnung, die mit rund 70 Gästen in einem umgebauten Ladenlokal in der Mönchengladbacher City gefeiert wurde, stellten die beiden pädagogischen Fachkräfte Sarah John und Julius Meyer auch das neue Logo vor, das gemeinsam mit Jugendlichen entwickelt wurde. Queeres Jugendzentrum kann starten Neuer Treffpunkt in Mönchengladbach Queeres Jugendzentrum kann starten Zu Feier kamen auch Renate Hesse-Horst vom Träger „Queeres Jugendzentrum MG gGmbH“, Oberbürgermeister Felix Heinrichs und Stadtdirektorin Dörte Schall. „Es ist wichtig, dass es nun einen sicheren Raum mit vielen Angeboten für queere Kinder und Jugendliche in der Stadt gibt, denn gerade junge Menschen erleben ihre eigene Entwicklung und Abweichungen von der zahlenmäßigen Norm oft als besonders belastend. Hier werden sie verstanden, angenommen und gestärkt“, sagte Heinrichs. Besonders schön sei, dass die Entwicklung des Jugendzentrums an der Wallstraße gemeinsam und auf Augenhöhe mit den Jugendlichen und dem ehrenamtlichen Team stattfindet. „In direkter Nachbarschaft zum queeren Zentrum „Queers an der Niers“ ist das Zentrum damit ein neuer Ort für alle", so Heinrichs weiter. Weiter Weg zum queeren Jugendzentrum Neue Angebote in Mönchengladbach geplant Weiter Weg zum queeren Jugendzentrum Das True Colours hat aktuell montags und freitags von 17 bis 20 Uhr für queere Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren geöffnet. In dieser Zeit ist es offener Treffpunkt, aber auch ein Ort für verschiedene Gruppenangebote vom veganen Kochen bis zu Kreativ-Workshops, die sich nach den Wünschen der Besucher richten. Donnerstags findet, ebenfalls von 17 bis 20 Uhr, eine offene Beratung statt. In dieser Zeit haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, mit den Fachkräften über Themen, bei denen sie Unterstützung oder Beratung benötigen, zu reden. Das Angebot und die Öffnungszeiten sollen bis Anfang 2024 erweitert werden. So plant das Team gemeinsam mit Ehrenamtlern und Besuchern die Öffnung auch an Wochenenden und weitere Gruppenangebote. Darüber hinaus steht Aufklärung und Beratung zum Beispiel von Angehörigen und Lehrkräften auf der Aufgabenliste des Teams. Aktuelle Öffnungszeiten und weitere Informationen gibt es auf der Instagram-Seite des queeren Jugendzentrums unter: true_colours_mg.

(apo)