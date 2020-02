Bezirksvertretung Süd : Quartiersmanager sollen in Rheydt bleiben

Katharina Hieber, Barbara Schwinges und Markus Offermann sind zuständig fürs Quartiersmanagement in Rheydt, Katrin Jeuschnik für das Projekt „Soziale Stadt Rheydt“. Foto: Gabi Peters

Mönchengladbach Die Verwaltung will den Stadtteil auch in den kommenden Jahren stärken – wegen der „sozialen Situation“.

Die Stadt möchte das Quartiersmanagement und Projekte in den Bereichen Soziales, Bildung und Kultur im Stadtteil Rheydt auch dann fortsetzen, wenn das seit 2010 laufende, mit millionenschweren Zuschüssen von EU, Bund und Land geförderte Projekt „Soziale Stadt Rheydt“ Ende 2020 endet. Es sei „offensichtlich, dass in Rheydt weiterhin Handlungsbedarf auf unterschiedlichen Ebenen bestehe“, formuliert die Verwaltung in einem Bericht, den sie am Mittwoch der Bezirksvertretung Süd vorgelegt hat.

Aus dem Projekt „Soziale Stadt Rheydt“ wurden unter anderem Baumaßnahmen wie die Neugestaltung des Marktplatzes und des Hugo-Junkers-Parks und die Sanierung des Pahlkebads gefördert. Weitere Vorhaben, etwa die Neugestaltung des Maria-Lenssen-Gartens und des Platzes vor Kirche an der Keplerstraße, sind geplant. Ihre Verwirklichung wurde zum Teil jedoch verschoben. Sie sollen nun bis Anfang 2021 realisiert werden. Trotz der Verzögerungen bei ­einzelnen Vorhaben bestehe nicht die Gefahr, dass diese Maßnahmen nicht rechtzeitig ausgeführt werden können und dadurch Zuschüsse verloren gehen, sagt die Stadtverwaltung.

Zudem gab und gibt es eine Reihe von Projekten, die Rheydt stärken sollen – dazu gehören das Leerstandsmanagement, das Zwischennutzungen von leerstehenden Ladenlokalen ermöglichen soll, ein Programm, das die Begrünung von Höfen und Fassaden fördert, ein Fonds „Aktive Mitwirkung der Beteiligten“ und eine Reihe von sozialen und kulturellen Projekten für Migranten, Eltern, Kinder und Jugendliche. Sozial- und Kulturprojekte sähe die Stadt gerne auch künftig in Rheydt, ebenso das Quartiersmanagement. Wegen der ­­„sozialen Situation im Stadtteil“, so die ­Verwaltung, und weil der Bau eines neuen Rathauses für weitere Veränderungen in Rheydt sorgen werde.

Pro Jahr seien etwa 150.000 Euro nötig, damit die Mitarbeiter des Managements bezahlt, die Miete für ihr Büro und die Sachkosten bestritten werden können. In dieser Summe wären auch rund 12.500 Euro inbegriffen, die das Management für Aktionen ausgeben könnte.