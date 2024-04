Bürger werden miteinbezogen Quartiersmanagement informiert über Förderprogramm „Soziale Stadt“

Das Quartiersmanagement Gladbach und Westend lädt für Donnerstag, 18. April, zu einer Informations- und Dialogveranstaltung rund um das Förderprogramm „Soziale Stadt Gladbach und Westend“ ein. Beim Q-Forum – so der Name der Veranstaltung – treffen sich die Teilnehmer um 17 Uhr im Jugendzentrum Step zu einem Meet and Greet, bevor die Gruppe zu einem gemeinsamen Rundgang durch das Quartier startet. Thema der Tour sind die geplanten Projekte im Rahmen der zweiten Förderphase der „Sozialen Stadt“. Das teilte die Stadt jetzt mit.