Unterstützung für Projekte in Mönchengladbach Fördergelder nur zur Hälfte genutzt

Ehrenamtlich organisierte Veranstaltungen und Projekte nehmen für die Lebensqualität in den Mönchengladbacher Stadtteilen eine wichtige Rolle ein: Die Menschen kommen bei Festen und Feiern zusammen, tauschen sich aus und können ihre Nachbarschaft kennenlernen. Konzerte und andere Kulturangebote sorgen für Abwechslung im Alltag und lenken gerade in Krisenzeiten von Sorgen und Problemen ab. Ein neu angelegter Gemeinschaftsgarten bringt Farbe in das Quartier.