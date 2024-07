Musik in Mönchengladbach Musical-Darsteller treten bei Pur-Konzert im Sparkassenpark auf

Nun, kurz vor dem Konzert, wurden gleich 25 Gastmusiker angekündigt, die für einige Lieder mit dabei sein werden: Die Besetzung des Musicals „Abenteuerland“ steht in Mönchengladbach erstmals mit der Band gemeinsam im Rampenlicht, heißt es in einer Mitteilung. Im Chor begleitet der Cast dabei am Freitag die Lieder „Drachen sollen fliegen“ und „Abenteuerland“. Fans erwartet also ein denkwürdiger Abend im Sparkassenpark.