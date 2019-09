Weitere Ansiedlung : Pumpenhersteller DAB zieht in den Nordpark

Pumpenhersteller DAB zieht in den Nordpark

Zwei markante Hochhäuser bilden das Paspartou im Nordpark. Der DAB-Vertrieb zieht in die dritte Etage. Foto: Bienen & Partner

Mönchengladbach Firma verlagert Vertrieb von Tönisvorst nach Mönchengladbach. Das Ziel: attraktiver für Mitarbeiter werden.

Der Nordpark kann einen weiteren Neuzugang an Unternehmen verzeichnen: Das Unternehmen DAB Pumpen Deutschland GmbH verlagert seinen Vertriebsstandort von Tönisvorst nach Mönchengladbach und hat in der dritten Etage des Bürogebäude-Ensembles Paspartou etwa 400 Quadratmeter Bürofläche angemietet. Der Pumpenproduzent erhofft sich dadurch unter anderem bessere Chancen, Mitarbeiter zu rekrutieren.

DAB Pumpen produziert und vertreibt weltweit an sechs Standorten Wasserpumpen für Haus- und Gebäudetechnik sowie für industrielle Anwendungen. Ursprünglich 1975 im italienischen Mestrino (Venetien) gegründet und seit 1990 als Tochter der DAB Pumps S.p.A. auf dem deutschen Markt aktiv, beschäftigt das Unternehmen weltweit rund 1500 Mitarbeiter. Am Standort im Nordpark werden sich ab Oktober 2019 vorerst 20 Mitarbeiter um den Vertrieb und die Kundenbetreuung kümmern.

Zur Ausweitung der Vertriebstätigkeiten plant die Firma, weitere Mitarbeiter einzustellen und gegebenenfalls Satellitenbüros in der Region zu errichten. Vermittelt wurde die Ansiedlung der DAB Pumpen Deutschland GmbH im Nordpark von dem Maklerbüro Bienen + Partner. „Das Gebäude mit toller Außenwirkung in Verbindung mit der hervorragenden Peripherie sowie die optimale Autobahnanbindung eröffnen uns neue Möglichkeiten“, betont Axel Pungs, Country Manager Dach. Die moderne Gebäudeausstattung, die damit verbundene positive Arbeitsatmosphäre und die ideale Erreichbarkeit würden die Mitarbeitergewinnung am neuen Standort „ungemein erleichtern“. Der Nordpark, einst Flugfeld und Militärgelände, hat sich nach der Initialzündung durch den Umzug der Borussia vom Bökelberg dorthin zu einer Standortoption für namhafte Unternehmen entwickelt.