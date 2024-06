Schützen und Karnevalisten aus Mönchengladbach Beim Pumpenfest trifft das Sommer- auf das Winterbrauchtum

Einmal im Jahr treffen sich Schützen der St. Vitus-Laurentius-Bruderschaft Stadtmitte, der St. Apollinaris-Bruderschaft Hardterbroich, der St. Josef-Bruderschaft Westend, Karnevalisten der Großen Gladbacher Karnevalsgesellschaft und des Vereins Altes Zeughaus zum Pumpenfest an der Weiherstraße 2. Organisator und Mitveranstalter Mustafa Cetin, Wirt der Borussen-Kult-Kneipe „Endlich Treff“, möchte mit dieser Veranstaltung am Sonntag, 30. Juni, vor dem Karnevalsmuseum in der Altstadt an die Errichtung der alten Pumpe erinnern. Der Erlös des Festes, das um 12 Uhr beginnt und um 18 Uhr endet, geht zu gleichen Teilen an die drei beteiligten Bruderschaften und an das Hospiz St. Christophorus in der Altstadt. Für die Musik sorgt DJ Mucke. Angereicht werden Steaks, Grillwürste, Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke. Auch für junge Besucher ist vorgesorgt. Eine Tombola ist vorbereitet.