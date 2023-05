Brauchtum in Mönchengladbach Westender Schützen feiern mit ihrer Königin Barbara Nennen

Erstmalig in ihrer mehr als 150-jährigen Geschichte hat die St. Josef-Bruderschaft mit Barbara Nennen eine Schützenkönigin. Und sie kommt an. Das zeigte sich am Wochenende bei der Prunkfeier. Ob Königin oder König, bei Schützen und Publikum gibt es nur eine Meinung, die stellvertretend von den Schützen Ralf Sieger und Marc Thönes ausgedrückt wird: „Was soll das Gerede? Frau oder Mann, das ist doch egal, wir feiern Kirmes!“ Mit Barbara Nennen repräsentieren in diesem Jahr zwei weitere Schützenköniginnen ihre Bruderschaften in Rheindahlen und Hardterbroich.