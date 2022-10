Polizei Mönchengladbach ermittelt : Prügelei auf Dahlener Straße sorgt für Aufruhr

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, hatte sich die Lage schon beruhigt. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Es soll mit einem Streit unter zwei Frauen begonnen haben und endete mit einem heftigen Handgemenge. Augenzeugen berichten, dass sich acht bis zehn Männer prügelten und dabei auch Schlagstock eingesetzt worden seien.

Schwerverletzte gab es nicht, dennoch ermittelt die Mönchengladbacher Polizei nach einer handfesten Auseinandersetzung, die sich am Samstag, 22. Oktober, gegen 16 Uhr mitten auf der Dahlener Straße zugetragen hat. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, waren nach ersten Erkenntnissen zwei Frauen in einen Streit geraten. Es folgte eine Schubserei auf der Straße, mehrere Leute kamen hinzu, und es entstand, wie die Polizei sagt, ein „Handgemenge“. Zeugen hätten ausgesagt, dass ein oder zwei Schlagstöcke im Spiel waren. Als die Beamten eintrafen, hätte sich die Situation aber bereits beruhigt. Schwer verletzt worden sei niemand. Zum Teil widersprächen sich die Zeugenaussagen. Deshalb müsse nun weiter ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher.

Eine Zeugin berichtet, dass plötzlich zwei Frauen auf die mehrspurige Dahlener Straße gelaufen seien. Beide hätten sich gegenseitig an den Haaren gezogen. Plötzlich seien acht bis zehn Männer hinzugekommen und hätten begonnen, sich zu prügeln. Ein weiterer Mann sei aus seinem Auto gestiegen und habe einen Schlagstock aufspringen lassen. Später habe er sich wieder in den Wagen gesetzt und sei über den Bürgersteig in Richtung Stadtwald davongebraust. Ein weiterer Mann habe ebenfalls mit einem Schlagstock auf der Straße gestanden, auf der sich mittlerweile ein lange Stau gebildet habe.