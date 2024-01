Vater hofft endlich auf „Gerechtigkeit“ Prozess zum Tod von 13-jähriger Emily startet

Viereinhalb Jahre ist es her, dass die damals 13-jährige Emily in einem Londoner Krankenhaus stirbt. Die Schülerin der Theo-Hespers-Gesamtschule war da gerade auf einer Klassenfahrt. Dem zuckerkranken Mädchen (sie hatte eine Diabeteserkrankung) soll es ab dem Tag der Ankunft in London schlecht gegangen sein. Schüler hätten darauf hingewiesen, doch Lehrer zu spät reagiert – so der Vorwurf.