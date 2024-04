Prozess am Landgericht Mönchengladbach Angriff in eigener Wohnung – Woher kamen die geraubten 15.000 Euro?

Seine Ersparnisse in Höhe von 15.000 Euro sollen ihm genommen und erhebliche Verletzungen beigebracht worden sein: Im Prozess um schweren Raub und gefährliche Körperverletzung sind drei Heinsberger (alle Jahrgang 1993) angeklagt. Sie sollen den damals 30-jährigen Geschädigten in dessen Wohnung in Rheydt angegriffen haben. Am nun zweiten Verhandlungstag, am 29. April, sagte dieser aus, wie die Tat aus seiner Sicht begangen wurde. Die drei Tatverdächtigen ließen durch ihre Anwälte wissen, dass sie zu gegebener Zeit Einlassungen abgeben würden. Neben dem Geschädigten wurden auch zwei Polizeibeamte und eine Beamtin als Zeugen vernommen.