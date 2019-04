Mönchengladbach : Marihuana flog in Gefängnishof

Mönchengladbach Prozess wegen versuchten Drogenschmuggels wird fortgesetzt.

Am Freitag wurde der Prozess gegen einen 28-jährigen Viersener wegen eines gescheiterten Drogenschmuggels in die Mönchengladbacher JVA fortgesetzt. Da der Bote an der Gefängnis-Pforte abgewiesen wurde, habe er die neun Gramm Marihuana über die Gefängnismauer geworfen. Dies wurde von einem JVA-Angestellten beobachtet. Bei der anschließenden Durchsuchung und drohender Entkleidung holte der Angeklagte S. das Handy, mit dem der Drogenschmuggel mutmaßlich beauftragt wurde, aus seiner Unterhose. S. leugnete am ersten Prozesstag jedoch eine Beteiligung an dem Vorfall. Er habe lediglich das Handy für seinen Mithäftling W. an sich genommen. Übereinstimmend dazu erklärte der Mann, der sich als Drogen-Kurier versucht hatte, vor Gericht, den Angeklagten nicht zu kennen. Er gab jedoch an, er sei am Tattag von einem Häftling namens Ö. gebeten worden, Drogen aus einem Versteck zu holen und einer Frau zu übergeben. Da dies misslang, habe er eine weitere Nachricht erhalten, dass er die Drogen in den Innenhof der JVA werfen solle.