Gefährliche Autofahrt : Nach gefährlichem Streit auf der Autobahn vor Gericht

Mönchengladbach Die Angeklagte fuhr mit ihrem damaligen Lebensgefährtin auf der Motorhaube über die Autobahn. Zuvor soll es zum Streit gekommen sein. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Nun startete der Prozess.

Beide sollen zuvor den Weihnachtsmarkt in Düsseldorf besucht und sich dann mit dem Auto der Angeklagten auf den Heimweg zu ihrer gemeinsamen Wohnung in Kempen gemacht haben. Bei einer kurzen Pause auf dem Parkplatz „Bockerter Heide“ sollen beide dann in Streit geraten sein. Dabei habe der spätere Geschädigte sich auf die Motorhaube gesetzt. Die Angeklagte soll daraufhin losgefahren sein, mehrfach die Fahrbahn gewechselt und in Schlangenlinien gefahren sein, um den Mann von ihrer Motorhaube zu befördern. Etwa einen Kilometer hinter dem Autobahnkreuz Mönchengladbach habe der Mann dann auf Grund eines Bremsmanövers der Fahrerin den Halt verloren und sei auf die Fahrbahn gestürzt. Dadurch habe er laut Anklage schwere Verletzungen davongetragen, darunter ein offenes Schädelhirntrauma sowie eine Schädelfraktur.