Mönchengladbach: Prozess wegen Kokainhandels

Mönchengladbach Ein mutmaßlicher Drogendealer ist wegen Kokainhandels in 323 Fällen angeklagt. Doch davon blieben nur wenige Fälle übrig. Ein Kunde und ein Polizist belasteten den 24-Jährigen vor Gericht.

Vor dem Amtsgericht ging es am Mittwoch um den Vorwurf des Kokain-Handels: Ein 24-Jähriger wurde in 323 Fällen angeklagt. Davon blieben am Ende gerade einmal eine Handvoll übrig: Einige Zeugen machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, andere erschienen erst gar nicht, um sich nicht selbst zu belasten.

Auch ein weiterer Zeuge will den Angeklagten auf Fotos erkannt haben. Dieser sei in Gladbach „einer der ersten gewesen“, der Kokain anbot. Inzwischen verkaufe er aber nur noch am Telefon. Dies deckt sich mit einer bei einer Observation des Angeklagten gemachten Beobachtung: Der Angeklagte habe in der Nähe der Innenstadt an einer Bushaltestelle gewartet, die Beamten erwarteten nach einem Telefonat einen gezielten Drogenverkauf. Kurz vor dem Aufeinandertreffen mit der mutmaßlichen Käuferin habe der Angeklagte sich mit zwei Fingern in den Mund gegriffen und etwas herausgeholt. Das habe er dieser in die Hand gelegt und einen Geldschein erhalten. Kokain-Konsumeinheiten würden von Dealern häufig im Mund aufbewahrt, erklärte der Polizist.