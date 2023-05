Prozess in Mönchengladbach Weshalb der Täter des Schwert-Angriffs noch nicht eindeutig identifiziert ist

Im Prozess um eine gefährliche Körperverletzung mit einem Schwert ist die Aufklärung der Täterschaft weiterhin kompliziert. Am Montag, 8. Mai, sind nun zwei Polizeibeamte als weitere Zeugen gehört worden. Da sich die Ereignisse, auf die sich die Vernehmungen beziehen sollten, jedoch vor über drei beziehungsweise über fünf Jahren abgespielt haben, haben die Beamten bei konkreten Vorhalten keine Erinnerung mehr an die damaligen Aussagen oder Geschehnisse. Dies könnte die Aufklärung um eine mögliche Täterschaft des 43-jährigen Angeklagten weiter erschweren. Dabei ist dies bereits der zweite Versuch, eine Entscheidung herbeizuführen. Ein erster Prozess platzte, nun wird seit dem 21. März in dem Strafbefehlsverfahren neu verhandelt.