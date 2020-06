Vorfall am Berufskolleg Volksgartenstraße : Prozess um Messerangriff auf zwei Berufsschüler

Mönchengladbach Der Angeklagte soll im Streit mit zwei weiteren Berufsschülern mehrfach auf diese eingestochen haben. Die Anklage wirft ihm vor, den Tod der Opfer billigend in Kauf genommen zu haben.

Seit Montag muss sich ein 22-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung vor Gericht verantworten. Der Mann soll im Februar vor dem Berufskolleg Volksgartenstraße in einen Streit mit zwei weiteren Berufsschülern geraten sein, der schnell körperlich wurde. Plötzlich soll der Angeklagte ein Klappmesser gezogen und es einem der beiden jungen Männer in die Brust gestoßen haben. Dann habe der Angeklagte dem zweiten Zeugen mit dem Messer in den Nacken, den Rücken und die Leistengegend gestochen. Laut Anklage habe der 22-Jährige bei beiden Angriffen den Tod seiner Opfer billigend in Kauf genommen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte von sich aus von weiteren Angriffen abgesehen habe, daher lautet die Anklage nur auf gefährliche Körperverletzung, da er vom Versuch der vorsätzlichen Tötung zurückgetreten sei.