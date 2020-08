Prozess im Landgericht Mönchengladbach : Baumarkt-Diebstähle: Hauptangeklagter will reden

Mönchengladbach Im Prozess vor dem Landgericht schilderte das beschuldigte Trio seine Lebensumstände. Der 22-Jährige sitzt in U-Haft, Ehefrau und Mutter sind auf freiem Fuß.

Im Prozess um mehrere Diebstähle in Baumärkten sagten die drei Angeklagten am Mittwoch zur Person aus. Ein 22-Jähriger, seine 27-jährige Ehefrau und die Mutter des Mannes (42) müssen sich seit dem 5. August wegen schweren Bandendiebstahls vor dem Landgericht verantworten. Laut Anklage sollen sie in mehreren über ganz Nordrhein-Westfalen verteilten Baumärkten Gartengeräte sowie Haushaltsgegenstände im Gesamtwert von knapp 20.000 Euro gestohlen haben. Der 22-Jährige ist seit seiner Festnahme in U-Haft, Mutter sowie Ehefrau sind auf freiem Fuß.