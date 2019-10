Anklage wegen fahrlässiger Tötung : Prozess nach tödlichem Schulwegunfall

Mönchengladbach Ein Mädchen wurde vor seiner Schule von einem Auto überrollt. Die Fahrerin hatte selbst ihre Kinder zum Unterricht gebracht.

Die Trauer nach dem tödlichen Unfall auf der Schulstraße in Hardterbroich war groß. Am 5. Dezember vergangenen Jahres war dort ein achtjähriges Mädchen von einem Auto erfasst worden und wenig später gestorben. Die Unfallfahrerin (43) muss sich deswegen am 28. Oktober vor dem Amtsgericht Mönchengladbach wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Die Anklage geht von folgendem Sachverhalt aus: Die 43-Jährige wollte an jenem Tag gegen 9 Uhr mit ihrem Auto, einem SUV, ihre drei schulpflichtigen Kinder zur Grundschule bringen. Als sie die Schulstraße in Schrittgeschwindigkeit befahren habe, soll das achtjährige Mädchen von links auf die Straße gegangen sein. Aus Unachtsamkeit habe die Angeklagte das Kind übersehen.

Auch das Unfallopfer war zuvor von seinen Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht worden. Bereits Monate zuvor hatten Schulpflegschaft und Schulleitung immer wieder an die Eltern appelliert, ihre Kinder nicht bis zur Schule mit dem Auto zu fahren, sondern zu Fuß gehen zu lassen oder wenigstens vier in einer Karte eingezeichnete Parkplätze in einiger Entfernung zu nutzen: „Bitte helfen Sie mit, das morgendliche Chaos zu vermeiden“, hieß es in einem Elternbrief.