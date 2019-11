Landgericht Mönchengladbach : Prozess nach Messerangriff

Foto: Bauch, Jana (jaba) Der Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Mönchengladbach wird fortgesetzt.

Mönchengladbach Der Angeklagte und das spätere Opfer hatten getrunken und erinnern sich nicht.

Am Montag begann vor dem Landgericht ein Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein 31-Jähriger soll im Dezember 2018 einen Bekannten in dessen Wohnung mit einem Messer angegriffen haben. Laut Anklage soll es einen zunächst verbalen Streit gegeben haben, in dessen Verlauf der Angeklagte ein Messer genommen und mehrfach damit in Richtung des Bauches des Zeugen gestochen habe. Dabei soll er gerufen haben, dass er den Mann umbringen wolle. Der Geschädigte soll bei dem Angriff Abwehrverletzungen an der Hand sowie mehrere Stichverletzungen im Gesicht und eine in den Bauch erlitten haben. Als der Angreifer von dem Mann abgelassen habe, habe dieser fliehen können.

Der Angeklagte sagte vor Gericht aus, seit 2013 regelmäßig zu trinken, etwa zwei bis drei Flaschen Wodka pro Tag. In den letzten Monaten vor der Tat habe er häufig mit dem Geschädigten gemeinsam den Tag verbracht und zusammen getrunken. Man habe sich dazu häufig in der Wohnung des Geschädigten aufgehalten. Seit er in Haft sei, trinke er nicht mehr. Es gehe ihm gut, doch es habe „Monate gedauert, wieder zu sich" zu kommen.

Beide Männer sollen sich gut verstanden haben, es habe keinen Streit gegeben, auch am Tattag nicht. Da hätte man sich zunächst mit einem weiteren Zeugen in Rheydt getroffen, dort bereits etwas getrunken, und sei dann mit dem Bus zur Wohnung des späteren Opfers gefahren. An die Tat selber erinnere er sich nicht, er wisse erst wieder, dass ein weiterer Anwesender zu ihm sagte, er solle jetzt besser gehen. Da hätte das Opfer die Wohnung wohl schon verlassen gehabt. Doch er hätte nicht flüchten wollen, sondern zunächst noch einen Schluck Wodka getrunken und gewartet. Dann sei irgendwann die Polizei gekommen.