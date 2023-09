Prozess nach Leichenfund im Bresgespark Zeugen beschreiben den Angeklagten als gewalttätig

Im Prozess nach dem Fund menschlicher Knochen im Bresgespark wurden am Montag weitere Zeugen gehört, unter anderem eine weitere Ex- Freundin eines 31-jährigen Angeklagten. Er soll einen Mann, der ihm angeblich Geld schuldete, im Jahr 2018 über mehrere Monate in seiner Wohnung gefangen gehalten haben. Zusammen mit zwei weiteren Angeklagten soll er den Mann, der der Mönchengladbacher Obdachlosenszene angehört hatte, regelmäßig misshandelt haben. Im Dezember 2018 brach der Mann namens Olaf dann als Folge der Schläge leblos zusammen. Danach, so lautet die Anklage, hätten die drei Männer die Leiche in einem Koffer in den nahegelegenen Park gebracht haben.