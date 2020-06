Landgericht in Mönchengladbach : Prozess nach brutaler Schlägerei auf dem Marienplatz

Rheydt Nach einer brutalen Schlägerei auf dem Marienplatz mussten sich drei junge Männer (16, 18 und 20 Jahre alt) vor der Jugendkammer des Landgerichts verantworten. Die Oberstaatsanwältin fordert in ihrem Plädoyer mehrjährige Jugendstrafen

In ihrem Plädoyer wandelte Oberstaatsanwältin Carola Guddat dies am Mittwoch für die beiden jüngeren Täter ab, da sich der Tatvorwurf „nur zum Teil bestätigt“ habe. Daher sollten die zwei jüngeren Männer wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung verurteilt werden. Die Hauptverhandlung habe ergeben, dass es Drehkicks des 20-Jährigen gegen den Oberkörper des Opfers gegeben habe, ebenso sei der Wurf des Geschädigten, der eine intensivmedizinische Betreuung zur Folge hatte, durch den 20-Jährigen erfolgt. Vor Gericht hatte dieser erklärt, er habe zunächst schlichten wollen, sich dann jedoch auch beteiligt. Den Wurf habe er als „eventuell möglich“ eingeräumt, da er auf Grund von Alkohol- sowie Cannabiskonsum an den Tatabend nur wenig Erinnerung habe. Die beiden anderen Angeklagten hätten sich vor Gericht nahezu „deckungsgleich“ eingelassen, Schläge und Tritte eingeräumt, jedoch erklärt, diese seien nicht gegen den Oberkörper oder das Gesicht des Geschädigten erfolgt. Dies sei von Zeugen widerlegt worden, die von Tritten gegen das Opfer, als es am Boden lag, gesprochen hatten, und dass diese auch ins Gesicht gegangen seien. Doch letzten Endes sei aus Sicht der Staatsanwaltschaft schwer darstellbar, wer wann was gemacht habe. Daher gebe es Zweifel an einem gemeinsamen versuchten Tötungsdelikts. Die Staatsanwältin forderte Jugendstrafen in Höhe von sechs Jahren für den Haupttäter, drei Jahre und acht Monate für den 16-Jährigen und vier Jahre und sechs Monate für den 18-Jährigen. Die beiden jüngeren Angeklagten waren bereits mehrfach mit dem Gesetzt in Konflikt geraten, sind einschlägig vorbestraft. Der 18-Jährige ist als jugendlicher Intensivtäter bekannt.