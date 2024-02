Pastorale Räume in Mönchengladbach Protestbriefe an den Papst gegen Kirchenstruktur

Mönchengladbach · Per Dekret hat Bischof Helmut Dieser die Struktur der katholischen Kirche auch in Mönchengladbach verkündet: Aus elf Gemeinschaften der Gemeinden werden sechs pastorale Räume. Was nun die nächsten Reformschritte sind und warum sich aus dem Bistum Widerstand regt.

09.02.2024 , 12:00 Uhr

Die Münsterbasilika auf dem Abteiberg ist eines der wichtigsten katholischen Kirchengebäude in Mönchengladbach. Foto: Angela Pontzen