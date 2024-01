Kolumne Mensch Gladbach Diese Bühne gehört dem Protest der Bürger

Es war ein beeindruckendes Bild, das sich am Donnerstagabend rund um den Sonnenhausplatz bot: Vom Minto bis in den Hans-Jonas-Park, von der oberen bis zur unteren Hindenburgstraße standen eng gedrängt Menschen. An einem verregneten Werktag waren sie alle gekommen, um Haltung zu zeigen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie.