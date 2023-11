Verkehr in Mönchengladbach So ist die Lage an der „Protected Bike Lane“

Verbogene Achsen, platte Autoreifen und zerbrochene Felgen: Kostenpflichtiger Inhalt Die „Protected Bike Lane“ (PBL) auf der Hohenzollernstraße sorgte in den ersten Tagen nach ihrer Eröffnung für Aufsehen in Mönchengladbach und auch über die Stadtgrenzen hinaus. Inzwischen sind einige Monate vergangen. Kritik am ersten geschützten Radstreifen der Vitusstadt gibt es noch immer – aber auch Lob für das Projekt.