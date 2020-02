Denkanstoß zu Karneval : Über Kirche und Karneval

Prinz Niersius Thorsten und Prinz Axel I. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Propst Peter Blättler spricht über Humor und christliche Werte im Karneval.

Von Franz Josef Ungerechts

Für viele Menschen ist Karneval ein Höhepunkt des Jahres. Tausende feiern in diesen Tagen mit Lust und Laune die „fünfte Jahreszeit“. Das gesellige Beisammensein in der Gemeinschaft stellt dabei einen wichtigen Aspekt dar. „Doch“, so sagt es Mönchengladbachs Propst Peter Blättler, „es wäre schön, wenn der christliche Hintergrund des Karnevals auch wieder mehr gesehen würde“. Glaube und Humor schließen sich nicht aus.

Einen direkten Bezug zum Mönchengladbacher Karneval hat Propst Peter Blättler nicht, aber die tollen Tage sind ihm auch nicht fremd. Als Jugendlicher hat er in seinem Geburtstort Anrath einige karnevalistische Grundzüge bei Feiern der katholischen Jugend mitbekommen und auch mitgefeiert. Aber gedrosselt, wie er schmunzelnd sagt, denn den Wunsch, Priester zu werden, hatte er schon beizeiten und da feiert man nicht so ausgelassen. Den feinen Humor hat sich der Priester bewahrt, „doch“ so erzählt er, „den habe ich nicht nur an Karneval, „heutzutage braucht man schon einen guten Schuss Humor, um in einem kirchlichen Amt zu bestehen“.

Wie wichtig Lachen und Humor im Leben sind, hat Peter Blättler auch bei Klaus Hemmerle gelernt, den 1994 verstorbenen Bischof von Aachen. Ihn begleitete Peter Blättler als Bischofskaplan. Peter Blättler: „Wenn es dem Bischof bei Zusammenkünften zu eng und zu ideologisch wurde, fertigte er händische Skizzen und witzige Karikaturen an, in denen er ironisch seine Kritik am kirchlichen Betrieb äußerte.“ Das schützt vor fundamentalistischen Positionen, die es manchmal auch mitten in der Kirchen gibt.

Die von der katholischen Kirche anerkannten Fastnachtstage erstrecken sich über die sechs Tage vor Aschermittwoch. Der Propst: „Die Menschen wollen feiern, bevor die Fastenzeit beginnt, wollen Freude haben, ausgelassen sein und Humor zeigen, alles das sind grundsätzlich auch christliche Werte.“ Die Mönchengladbacher Narrenrufe wie „Halt Pohl“ , „All Rheydt“, „Halt Uut“ oder „Et fluppt“ sprechen allesamt von einem starken Gemeinwesen und bringen den Wert der Solidarität auf den Punkt. Gemeinsam bei der Stange bleiben, auszuhalten bis es „fluppt“ und alles für das geliebte Rheydt zu tun, sind echte Mönchengladbacher Tugenden.

Propst Peter Blättler über Kirche und Karneval. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Einen lokalen Bezug zum Karneval in seiner Kirchengemeinde hat Peter Blättler aber doch: So wird in St. Vitus jedes Jahr mit der Eickener Karnevalsgesellschaft „Schöpp op“ rund um den 11. November in St. Maria Rosenkranz ein Karnevalsgottesdienst gefeiert, zu dem auch andere Gesellschaften eingeladen werden. „Das wäre doch ausbaufähig – oder?“, meint der Propst und zeigt sich offen für einen karnevalistischen Gottesdienst aller Karnevalsgesellschaften.