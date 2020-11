Kirche in Mönchengladbach : Jahresgedächtnis für Edmund „Eddi“ Erlemann

Mönchengladbach Peter Blätter und die Stiftung Volksverein erinnerten in der Münsterbasilika an den verstorbenen Propst. Marie-Lina Micha-Hanke und Klaus Paulsen gestalteten den musikalischen Part der Liturgie.

In der Predigt zog Propst Blättler die Verbindung zu Erlemann, der zu den klugen Jungfrauen gehört hätte. Denn er habe in entscheidenden Momenten das Öl gehabt. Er habe die im Gleichnis geforderte Wachsamkeit gekannt, seine Tür sei für Hilfesuchende nie verschlossen und sein Handeln sei Öl für das Licht der Welt gewesen. „Ich weiß nicht, wie unser Eddi jetzt sein Konzept mit Abstand hätte leben können. Doch er hätte sicherlich auch da das Öl gehabt, das anderen hilft“, sagte Blättler.

„Eddi“ sei ein Mensch gewesen, dem das wichtig war. „Es gab immer ein Päckchen Tabak oder ein Butterbrot, und es gab immer Unterstützung in Notlagen“, so Eschweiler. Aber Erlemann sei weiter gegangen; sein gesellschaftliches Ziel sei es gewesen, Menschen vor Notlagen zu bewahren und soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Dem bei einer Klausur im Volksverein entwickelten Leitspruch „Teilen macht reich“ sei ein Modell der Selbstbesteuerung und des gerechten Lohns vorausgegangen. Mitarbeiter aus dem Bistumsdienst verzichten auf Gehalt, um denen zu geben, die keine Arbeit und kein Einkommen haben. In Mönchengladbach habe der verstorbene Propst die Tradition des sozialen und politischen Katholizismus vorgefunden, so Eschweiler. Er empfahl das von der Stiftung Volksverein herausgegebene Buch „Ein Kämpfer mit versöhntem Herzen“ mit Texten des früheren Propstes sowie seiner Freunde und Weggefährten.