Söhne und Töchter der Vitusstadt Diese Promis und Persönlichkeiten kommen aus Mönchengladbach

Reinhold Ewald

Der Astronaut und Physiker wurde am 18. Dezember 1956 in Mönchengladbach geboren. Nach seinem Abitur im Jahr 1975 am Stiftischen Humanistischen Gymnasium studierte er Medizin und Physik. Mit der Doktorarbeit in Physik (Titel: „HCO+ und HCN in S140 und W51 – Beobachtungen mit dem Kölner 3-m-Radioteleskop“) promovierte er 1986 an der Universität zu Köln.

Ab 1990 war Ewald im deutschen Astronautenteam der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt. Ins All flog er erstmals 1997.