Buch und Ausstellung in St. Franziskus : Wie Prominente die Pandemie erleben

Pfarrer Klaus Hurtz (l.) bei der Ausstellung der Corona-Zeugnisse mit zweien der vielen prominenten Zusender in der Franziskus-Kirche: Chocolatier Heinz-Richard Heinemann und Architekt Burkhard Schrammen. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Was bekannte Zeitgenossen wie Udo Lindenberg, Markus Lüpertz oder Sebastian Kurz Pfarrer Klaus Hurtz zu Corona schrieben, mündete in einem Buch und einer Ausstellung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Armin Kaumanns

Pfarrer Klaus Hurtz denkt nicht gern allein. So jedenfalls hört sich die Geschichte an, mit der der geistliche Vorsteher der Gemeinde St. Marien sich an jenen Sonntagnachmittag Mitte Juni zurückerinnert: Im auf die heimische Couch gebetteten Haupt machte sich eine Zerrissenheit breit, zwischen Verstehen und Nichtverstehen, was die Pandemie an und für sich, ihre Folgen und die damit verbundenen Vorschriften, Einschränkungen, Beschränkungen anbetrifft. Und er fragte sich: Was denken eigentlich die anderen?

Da hatte er eine Idee, nahm sein Adressbuch zur Hand und schrieb all den Leuten, die ihm so einfielen, einen Brief. So nach dem Motto: Wie geht’s denn eigentlich euch so mit Corona? Und weil Klaus Hurtz viele bekannte Bekannte hat, und weil er gern mal wieder ein Buch machen wollte, legte er jedem Anschreiben (insgesamt rund 100) einen leeren Karton im DIN-A-5-Format dazu mit der Bitte, der oder die Gefragte möge doch bitte die Pandemie-Gedanken draufschreiben und zurückschicken. Gern dürfe man kreativ sein dabei, es solle ja schließlich ein Buch werden.

Hier der Beitrag des Malers Markus Lüpertz zu den Corona-Zeugnissen. Foto: bauch, jana (jaba)

Hurtz erzählt das am Bauzaun, den er mitten in die Kirche St. Franziskus gestellt hat. Hässliches Drahtgitter in Betonfüßen. Geradewegs durchs Hauptschiff, mitten zwischen den Stuhlreihen. Und die Karten hängen daran. Etwas vergrößert, damit man besser lesen kann, hängen 63 Rückantworten alphabetisch nach den Absendern geordnet am Gitter. Von Albuquerque, Mönchengladbach, bis Wieler, Berlin. Ja, der Gladbacher Fotograf (mit einem schwarzweißen-Borussia-Park) und der Leiter des Robert-Koch-Instituts (mit einem Goethe-Zitat). Man guckt und staunt. Einerseits darüber, wie prominent die Zeitgenossen sind und was ihnen alles eingefallen ist. Andererseits darüber, wie viel Pathos Hurtz in die Inszenierung eingebracht hat.

Dieses Corona-Zeugnis hat der Künstler Heinz Mack geschickt. Foto: bauch, jana (jaba)

Nicht nur, dass der Zaun als Symbol der Trennung die sozialen Folgen der Pandemie benennt, auch dass, wer die Karten betrachtet, immer einen Ausschnitt aus dem Totentanz-Fries von Markus Lüpertz (bewusst oder unbewusst) im Auge hat. Und das grandiose Werk des Malerfürsten, auf den die Gemeinde seit 2000 sehr stolz sein kann, hat ja schließlich auch die Seuche zum Thema, wenngleich in diesem Fall die Pest.

Konditormeister Heinz-Richard Heinemann setzt auf Gottvertrauen. Foto: bauch, jana (jaba)

Es sind sehr viele sehr schöne Antworten zurückgekommen. Bodo Ramelow, Thüringens Landesvater, war der Schnellste mit seinem Vierzeiler: „Am Ende/bleibt/immer die/Hoffnung!“ Etliche Theologen, Kollegen aus Nah und Fern haben sich ernsthaft Gedanken gemacht. Politiker ließen sich mal mehr, mal weniger auf das Thema ein. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz etwa dankte der Kirche für ihr „karitatives Engagement“, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn entdeckt in Pandemie-Zeiten die „Bereitschaft zu verzeihen“.

Udo Lindenberg malte natürlich ein Selbstporträt mit „Welt-Änderungs-Schneiderei“, der Düsseldorfer Bert Gerresheim zeichnete virtuos einen Tod mit Maske und Corona-Krone. Heinz Mack malte ein Stachelwesen und schreibt­ ­drunter: „Sieht so ein Virus aus? Nein!“ RP-Karikaturist Nik Ebert zeichnete zum „Thema des Jahres“ Impfstoff-Spritzen.

Ein buntes Miteinander im Geiste fügt sich so zusammen. In der Ausstellung in St. Franziskus, die ab heute dort zu sehen ist, wie auch in dem Buch, das Robert Neuenhofer vom Kühlen-Verlag daraus gemacht hat. Das ist eine schöne Einladung zum Schmökern, Schmunzeln und Ernstwerden.