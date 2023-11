Karneval in Mönchengladbach Schwungvolle Proklamation des Kinderprinzenpaares

„Grandios, einfach großartig!“ – Thorsten Neumann, Medien- und Eventkoordinator des Mönchengladbacher Karnevalsverbandes und am Samstagnachmittag zuständig für den Ablauf der Kinderprinzenpaar-Proklamation, war spürbar vom Geschehen in der Kaiser-Friedrich-Halle (KFH) begeistert. Hielt sich seine Euphorie anfangs noch in gemäßigten Grenzen, war der Ex-Niersius nach 135 Minuten voll des Lobes über den Ablauf der Proklamation, die erstmals in „Gladbachs Guter Stube“, stattfinden durfte. Den Grund – die vorübergehende Schließung des Hauses Erholung, in dem ansonsten die Proklamationen der Kinderprinzenpaare stattgefunden hatten – ordneten auch Besucher, unter anderem aus Politik, Handel und Verwaltung, als Glücksfall ein.