Kinder forschen in Mönchengladbach Kita-Projektwoche mit Raketenstarts und Bienenbrillen

Das Kinder- und Familienzentrum „Pfiffikus“ in Hardterbroich-Pesch legt Wert darauf, dass Kinder bei ihnen unterschiedlichste Themen entdecken und selbst daran forschen können. Deswegen trägt das Zentrum auch das Zertifikat „Kinder forschen!“. In den vergangenen Tagen konnten die Kinder nun bei einer Projektwoche an Experimenten aus den Bereichen Optik, Akustik, Wasser, Luft und Klang arbeiten.